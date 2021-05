Dopo il successo in trasferta contro lo Spezia, il Napoli non deve fermarsi e ha bisogno di puntare forte al prossimo successo nella gara di domani contro l'Udinese. Gli azzurri da questa sera saranno in ritiro presso l'Hotel Britannique.



La squadra è arrivata alle ore 20. Tutti presenti tranne Koulibaly e Ghoulam (infortunati) e Maksimovic (positivo al Covid-19). C'è anche Mertens, che è sceso per ultimo dal pullman e dimostra di aver già smaltito il problema alla caviglia di due giorni fa.



IL VIDEO: