Allan non è stato convocato da Carlo Ancelotti per il match di ieri contro il Bologna perché infortunato. Una botta, subita nel corso della gara di Champions League, contro il Liverpool, gli ha provocato un'infrazione della nona e decima costola sinistra. Il giocatore avverte dolore che gli impedisce di potersi allenare. In questi giorni sarà sottoposto a terapie specifiche. Secondo Il Mattino, Allan potrebbe tornare in campo non prima di sette, dieci giorni (a meno che non ci siano complicazioni, ndr). È quindi a rischio il suo recupero per il match con l'Udinese in programma al prossimo turno di campionato.