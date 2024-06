Getty Images

Napoli, l'Al-Nassr piomba su un pilastro azzurro

42 minuti fa



Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli. Sul 28enne ex Fulham è piombato l'Al-Nassr, il club di Cristiano Ronaldo, alla ricerca di un giocatore che possa irrobustire il centrocampo.



A riportare la notizia è Footmercato, secondo cui il centrocampista, reduce da una stagione deludente, potrebbe accettare l'offerta saudita per cambiare aria. Anguissa ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e guadagna poco più di 2 milioni di euro a stagione. Nel suo accordo col Napoli è presente una clausola da 45 milioni di euro, valida solo per società non italiane.