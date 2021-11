La 14a giornata di Serie A si chiude con il posticipo di domenica sera tra Napoli e Lazio. Nonostante un pareggio e una sconfitta nelle ultime due di campionato, la squadra di Spalletti è ancora al primo posto ma insieme al Milan; gli azzurri arrivano dal ko in Europa League contro lo Spartak Mosca e non stanno vivendo un periodo semplicissimo, complicato anche dai tanti infortuni. Dall'altra parte c'è una Lazio che vuole scalare posizioni nella zona europea: al momento è sesta a 21 punti insieme a Juventus e Fiorentina e cerca punti per entrare tra le prime quattro.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Torino sarà trasmessa in tv in esclusiva da Dazn; gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.