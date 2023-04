Napoli-Milan 0-4: dopo l'intervento su Bennacer ad inizio gara va solo a raccogliere il pallone in fondo al sacco per quattro volte.: lento a seguire Leao quando il portoghese sblocca il match. Serata complicata, è costretto a spingere meno per provare a tenere Leao, ma con scarsi risultati.: non ha la solita sicurezza in impostazione e nel posizionamento, commette diversi errori e fa un'enorme fatica su Giroud. Male, poi, sul 3-0 di Leao e leggero sul gol di Saelemaekers.: sfortunato il tocco sul 2-0 milanista, devia il tiro di Brahim Diaz. Si fa saltare troppo facilmente da Saelemaekers in occasione del poker rossonero (36' s.t.: un po' statico nell'uscita su Brahim Diaz in occasione dell'1-0 del Milan, lo stesso numero 10 rossonero lo mette a sedere sul gol del raddoppio.: non trova mai la posizione in campo e in fase di interdizione non c'è mai.: serata confusionaria, gestisce male il possesso e, non avendo tanti appoggi, finisce per portare palla in maniera sterile. Male sul poker milanista, si fa saltare con facilità da Saelemaekers (23' s.t.: poco e niente in un match in cui il Napoli è stato surclassato).: fuori dal gioco, una prestazione da dimenticare. Perde palla a centrocampo dando il via al contropiede avversario per il terzo gol (23' s.t.: anche lui viene risucchiato nel vortice di una partita già finita).: tenta qualche sgasata sulla destra, specialmente nel primo tempo però Theo Hernandez domina fisicamente e atleticamente (23' s.t.: ci prova con qualche accelerazione ma è fumoso).: parte con la sua solita fame, voglia di fare e va anche vicino al gol con una bella girata. Poi viene completamente inghiottito da Kjaer e Tomori (32' s.t.: ritorna dopo oltre un mese e prova a mettersi in mostra in un paio di occasioni ma spreca).: l'unico a cercare di accendere la scintilla in una serata terribile. Ci prova con qualche giocata, ma non riesce a venire fuori dalla gabbia rossonera.: per distacco il Napoli più brutto della stagione. Una squadra incapace di far male all'avversario e di reagire. Manca Osimhen, è vero, ma in Champions non potrà rivedersi questo atteggiamento tattico e di personalità.