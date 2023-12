Meno uno a Juve-Napoli. Domani le due squadre saranno in campo all'Allianz Stadium di Torino in occasione dell'anticipo della 15ª giornata di Serie A. Una gara che ha sempre un sapore speciale e varrà tanto per i bianconeri a caccia di punti per continuare il duello scudetto con l'Inter, ma anche per i campioni d'Italia in carica, bisognosi di restare in zona Champions e riscattare le ultime gare non proprio positive.



COSI IN CAMPO - Mazzarri dovrà fare i conti con due assenze, mancheranno infatti Mario Rui e Olivera. Ed è lì l'unico dubbio dell'undici titolare. Tra i pali ancora spazio a Meret, nonostante le critiche dell'ultimo periodo. Rrahmani sarà il centrodestra della difesa e di fianco a lui si prepara Juan Jesus per un posto da titolare. Terzino sinistro nuovamente Natan, anche se è proprio qui che nasce il dubbio su chi agirà sulla fascia, con il brasiliano favorito. Ritorna Zielinski dal primo minuto per completare il centrocampo con Lobotka e Anguissa. Politano e Kvaratskhelia sulle fasce nel tridente a supporto di Osimhen, a caccia di gol esattamente due mesi dopo l'ultima volta.