Questa sera il Napoli scenderà in campo in vista della quarta giornata di Serie A. Al Maradona arriverà il Lecce con l'obiettivo da parte degli azzurri di proseguire la striscia di risultati positivi.



Napoli questa mattina in campo a Castel Volturno per l'ultimo allenamento pre partita: la squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico. Terapie per Demme.