Ultime ore di calciomercato per l'estate 2022, ultime ore in cui poter chiudere trattative che sono nate mesi fa, così come le idee last minute di diversi club. Appartengono certamente alla prima categoria i due affari che Napoli e Paris Saint-Germain hanno affrontato nell'ultimo periodo: quelle legate a Fabian Ruiz e Keylor Navas. Due discorsi inevitabilmente slegati, ma che potevano avere una correlazione. Per cui al momento, però, di luce verde ne è arrivata soltanto una...



NAVAS IN ATTESA - Se per il centrocampista spagnolo ieri sera è arrivata l'ufficialità del suo passaggi al Psg, lo stesso non si può dire - almeno per il momento - sul portiere. Navas è infatti disposto a lasciare il club francese e vede di buon occhio un eventuale trasferimento in azzurro. Per accettarlo, però, non è disposto a rinunciare a nulla di quanto, da contratto, i parigini dovrebbero riconoscergli. Ecco quindi nascere l'ostacolo, quello che fin qui ha bloccato il trasferimento del costaricano. Il ds Giuntoli e i suoi collaboratori ci riproveranno, se non dovessero riuscire nell'impresa ci riproverebbero a gennaio. Lasciando, nel frattempo, Meret col il ruolo di titolare a difendere la porta della squadra di Luciano Spalletti.