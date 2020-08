Una partita nervosa, quella andata in scena al San Paolo tra Napoli e Lazio. Tra i più nervosi Rino Gattuso, protagonista di una lite con un collaboratore di Inzaghi. Al fischio finale, infatti, si è acceso un parapiglia nei pressi della panchina della Lazio. Dalle telecamere Sky emerge chiaramente la voce di Gattuso che dice: "Terrone? Terrone? Vieni, vieni, me lo devi dire in faccia terrone di merda". La lite è avvenuta con Adriano Bianchini, collaboratore del preparatore atletico della Lazio. C'è stato bisogno dell'intervento di Tare per calmare l'allenatore del Napoli, che uscendo dal campo le ha promesse a Bianchini.