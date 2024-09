Napoli, Lukaku-Kvara già decisivi: la coppia migliore della Serie A?

Getty Images

Gli è bastato veramente pochissimo per entrare in sintonia. Lukaku e Kvaratskhelia hanno già trovato il giusto feeling. Succede questo quando si è giocatori di un certo livello. Eppure di tempo per lavorare insieme ce n’è stato veramente poco, essendo Lukaku arrivato gli ultimi giorni di mercato e subito lanciato in campo dopo appena due allenamenti. Poi c’è stata la sosta, con il georgiano che è partito in nazionale e il belga che ha rinunciato scegliendo di restare e trovare la miglior forma a Castel Volturno.COPPIA DEL GOL - Per gli attaccanti la cosa più importante è il gol, Infatti Lukaku da quando è arrivato ha già messo a segno due reti in due partite. Come detto, l’intesa con Kvara è stata subito ottima. Con il Parma i primi sprazzi, ma oggi a Cagliari sono riusciti ad andare oltre. Più volte si sono cercati e trovati, senza però riuscire a sfondare. Poi succede che Kvaratskhelia poco dopo l’ora di gioco viene lanciato in porta proprio da Lukaku. La qualità di entrambi fa la differenza, è 2-0 Napoli e la partita si mette in discesa. Basta poco e Kvara ricambia il favore servendo l’assist per Big Rom che fa 3-0.

COPPIA MIGLIORE? - C’è tutto il tempo del mondo per perfezionare tante cose, però sembra si conoscano già da tempo. A tal punto da chiedersi: quella composta da Lukaku e Kvaratskhelia è già la miglior coppia d’attacco della serie A? C’è tanta strada da fare per raggiungere i numeri e il peso specifico che hanno avuto Lautaro e Thuram, ma la sensazione è che possano sicuramente dare tanto filo da torcere. Il primo grande test per loro due sarà tra sei giorni, perché il Napoli andrà a Torino per sfidare la Juventus. Il primo big match dell’era Conte.