Napoli, Lukaku: "Mai odiato l'Inter. Lautaro? Mai più sentito, ecco dove finirò la carriera"

ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:perché quello che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità. Io cerco sempre di essere dominante, se sono dominante il gol lo faccio e comunque aiuto i compagni negli inserimenti"."Al Chelsea ero fuori dal progetto con Aubameyang e Ziyech, ci facevano cambiare nello spogliatoio delle giovanili. Aspettavamo per settimane, rinunciando a numerose opzioni.. Questo è il business, il club dice non ti voglio più e decide quando e spesso anche dove finirai. Ma se sei tu a volertene andare, e per ragioni serie, non hai la possibilità di farlo.ai più giovani, spiegando chi lavora per loro e chi contro".

, l'ho avuto due volte, prima a Manchester e poi alla Roma., alla Roma non aveva una squadra top, ma è andato fino in fondo. Gli auguro sempre il meglio, anche in Turchia sta facendo cose fantastiche".Per loro ero lazy, pigro. E io non ho mai reagito agli attacchi, alle critiche. Parlo pochissimo, lascio fare. Sono uno che fa il suo lavoro e poi va a casa dai figli. In Italia il giudizio si è capovolto di 180 gradi. Io un lavoratore. Ora sono meglio di allora.Novantanove, e non so perché. Alla mattina non mangio mai, seguo una dieta ferrea".

Sono bei duelli. Mi viene da dire, Bremer è un bell'animale".È un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, merita tutto ciò che di bello gli sta capitando. Ha lavorato tanto per questo. Per il campionato uno come lui è prezioso, più i giocatori sono forti e più è prestigiosa la Serie A., che è a meno sei".

, mi ha spiegato a grandi linee cosa intende fare. Aspetto di incontrarlo nuovamente.dove si sta affacciando una generazione nuova., tutto mi riporta alla squadra, alla passione. Il magazziniere tifa Napoli, il cuoco e gli impiegati anche. L'energia che la gente trasmette è incredibile".