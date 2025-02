Napoli, Manna: "Comuzzo piace, ma non supereremo i parametri economici. Saint-Maximin? È complicato, ma..."

Juventus FC via Getty Images

Il direttore sportivo del, Giovanni, ha parlato a Dazn nel pre-partita del fondamentale scontro con laLa gara, visto il pareggio nel derby dell'Inter, potrebbe lanciare Antonio Conte a +5 dai nerazzurri."Il lavoro quotidiano e ogni risultato positivo accresce la consapevolezza di questo gruppo. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare partita dopo partita".È stata una sessione di calciomercato complicata. Abbiamo dovuto vendere uno dei nostri giocatori migliori. Stiamo lavorando""Comuzzo è un ragazzo di grandissima prospettiva. Siamo interessati e non abbiamo alcuna fretta. Non vogliamo andare oltre i nostri parametri e quello che è il valore dei giocatori"

"Sicuramente abbiamo perso un componente importante. Siamo partiti con obiettivi importanti, ma a gennaio è complicato. Abbiamo fatto il massimo. Lui non è un nostro giocatore, ci stiamo lavorando e vediamo cosa succede, è una cosa un po' complicata""Restiamo concentrati, non è una frase di circostanza. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con grande personalità, che rispecchia il suo allenatore. Non pensiamo agli altri, che sono avanti nel percorso e noi stiamo dimostrando di potercela giocare con loro. Prima o dopo non cambia,