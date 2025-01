Napoli, Manna: "Danilo? E' un giocatore importante. La squadra va migliorata"

A pochi minuti dall'inizio della sfida di campionato tra, il direttore sportivo dei partenopeiha parlato ai microfoni di DAZN e si è espresso così su, giocatore che piace agli azzurri: "Trovo irrispettoso parlare di mercato con il campionato che si gioca., oggi non pensiamo al mercato e restiamo concentrati su noi stessi". Queste le altre dichiarazioni:- "Capisco che il tifoso ha interesse nelle trattative di mercato, la stessa voglia ce l'abbiamo anche noi.. Ora però non è funzionale giocare e parlare di mercato quando la squadra prima in classifica è in campo. Questo gruppo ha fatto un lavoro incredibile".

- "Ci sono giocatori che hanno giocato meno perché non facciamo le coppe e, normale che ci sia qualcuno contento e qualcuno meno contento, noi vogliamo anche assecondarli ma senza indebolire la rosa".