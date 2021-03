Mario Rui non sta vivendo la sua miglior stagione a Napoli. Il terzino portoghese è protagonista di prestazioni non eccellenti e le ultime tre partite è rimasto in panchina senza scendere in campo neanche per un minuto, complice la crescita di Ghoulam e le scelte tecniche di Gattuso.



Ieri a Castel Volturno è arrivato un altro episodio negativo per lui. Gattuso lo ha mandato a fare la doccia prima che terminasse l'allenamento a causa dello scarso impegno da parte dello stesso portoghese. Questo accade esattamente un girone dopo la sua ultima esclusione. Infatti in occasione di Bologna-Napoli dell'8 novembre Gattuso spedì in tribuna Mario Rui e Ghoulam per mancanza di attenzione durante la rifinitura.