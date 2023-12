, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match contro il Frosinone di Coppa Italia:- "Ringrazio il pubblico per il supporto nonostante tutto. Faccio i complimenti a chi non ha giocato praticamente mai e si è comportato bene questa sera. Abbiamo fatto errori banali, sul 2-0 non mi è piaciuta la squadra per come ha reagito dopo due gol balordi. Non si può sbandare in questo modo che lasci la partita. Questo non lo accetto, l'ho già detto ai ragazzi. Domani ci vediamo e ci deve servire da lezione per il campionato. Bisogna darsi una regolata e guardarsi in faccia".- "Ho avuto la sensazione che i ragazzi, consapevoli che potessero entrare i cinque titolari di sempre, abbiano preso la situazione sottogamba convinti di poterla vincere comunque".- "È un grande giocatore, un ragazzo d'oro. Può essere incappato in una giornata storta anche lui. Da questo si capisce la giornata strana. Probabilmente non è abituato a entrare. Spero ci possa dare una mano questa serata negativa per il futuro, altrimenti mi arrabbio io".- "Le valutazioni le faccio con la società. Sicuramente si dovrà fare qualcosa sul mercato a centrocampo. Anguissa andrà via in Coppa d'Africa. Poi chi vuole andare via perché gioca poco è meglio che vada via e lo sostituiamo con facce più fresche".- "La condizione atletica in cui ho trovato la squadra. Se il preparatore volesse intervenire non c'è tempo per farlo. Giochi sempre e oggi i giocatori che hanno giocato meno avrebbero potuto trovare la condizione migliore".