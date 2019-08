Secondo il quotidiano Il Roma: "Con Lozano ormai preso si dovrebbe intensificare il discorso per James Rodriguez. Nessuna di queste operazioni esclude il sogno Icardi, ma quello per l’argentino è un discorso diverso. Ancelotti, invece, aspetta sulle famose sedie mostrate a Dimaro sia Lozano che il colombiano del Real Madrid.

Il super procuratore Jorge Mendes è dato in arrivo a Madrid per oggi. In giornata o domani dovrebbe incontrarsi con Florentino Perez per parlare del futuro di James Rodriguez. L’agente portoghese ha un accordo di ferro col suo assistito e con Carlo Ancelotti, ma per prendere James deve mettere mano alla tasca il presidente De Laurentiis.

Come è noto, il Napoli non si schioda dalla richiesta di prestito, e Mendes dovrà dare sfoggio di tutto il suo potere per prendere James a condizioni molto vantaggiose. L’offerta che il procuratore di Ronaldo dovrebbe portare al Real Madrid dovrebbe essere quella di un prestito oneroso del costo di 5 milioni e un opzione per il riscatto di 30 milioni, da esercitarsi nel 2020.

Una cifra scontata, lontana dai 42 milioni di valutazione del Real Madrid. Dietro questa richiesta di sconto si nasconde la maestria di Mendes, che dietro al diritto di riscatto vuole mettere condizioni facili per trasformarlo in obbligo, in modo da ingolosire il Real Madrid. Intanto, altri grandi colpi non solo in ambito azzurro".