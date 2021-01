"Sul mercato, per avere la meglio, ci vuole calma" aveva detto ieri il direttore sportivo del Marsiglia, Pablo Longoria. "Vedremo chi ne avrà di più" ha ribattuto oggi il suo collega del Napoli, Cristiano Giuntoli. Alla fine, le esigenze di entrambi i club, sono andate a braccetto, perché l'OM e la squadra partenopeo hanno trovato un accordo per il futuro di Arkadiusz Milik.



LE CIFRE - Il Napoli chiedeva 15 milioni di euro, dopo una prima offerta da 7, il Marsiglia ha alzato la parte fissa a 8, aggiungendo 3 milioni di euro di bonus: 11 milioni complessivi per un giocatore fuori dai piani e in scadenza di contratto a giugno. I Francesco hanno convinto il Napoli e anche Milik si avvicina a dare il suo sì al trasferimento, pronto a giocarsi le chance per andare all'Europeo, riprendersi il tempo perduto e mettere la firma su un contratto da 4 anni e mezzo.