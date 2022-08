Il calciomercato estivo del Napoli è stato molto movimentato. Otto gli acquisti effettuati fino ad ora e un ultimo che sembra poter arrivare in questi ultimi dieci giorni. Si tratta del nuovo portiere con Keylor Navas del PSG che è l'obiettivo più concreto.



De Laurentiis ha pronto un biennale di 6 milioni per il portiere costaricano (3 milioni a stagione), tassazione agevolata grazie al Decreto Crescita. Si attende un confronto PSG-Navas e, dunque, le risposte da parte dell'entourage del calciatore. Senza accordo tra le parti il portiere si allontanerebbe, a meno che non si arrivi a un'intesa per il prestito secco di dodici mesi coi francesi che dovranno pagare il 75% dello stipendio da 9 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.