Nel corso delle ultime settimane era emerso un rumors di mercato che legava Zlatan Ibrahimovic non solo al Milan ma anche al Napoli per un possibile ritorno in Italia a gennaio. Secondo Rai Sport l'affare con i partenopei non è però una possibilità concreta dato che il club guidato da Aurelio De Laurentiis sta pensando ad un rinforzo in attacco soltanto per il prossimo anno.