Napoli-Parma: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ilha chiuso il calciomercato coi botti, da Lukaku a Gilmour e McTominay, e adesso Conte, dopo il 3-0 inferto al Bologna, deve confermarsi ancora in casa; poi la sosta lo aiuterà ad inserire al meglio i nuovi. Contro il, invece, spazio ancora ai vecchi protagonisti, con solo Buongiorno tra i volti nuovi dell'estate. I ducali, frizzanti nelle prime due giornate in casa (4 punti tra Fiorentina e Milan) assaltano il Maradona con Mihaila, Man e Bernabè sugli scudi.

Partita: Napoli-Parma

Data: sabato 31 agosto 2024

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

I ballottaggi azzurri sono tra Raspadori e Simeone, tra Politano e Neres e tra Olivera, Mazzocchi e Spinazzola (3 per 2 posti), con i primi favoriti. Pecchia ha le idee più chiare, Cancellieri e Almqvist dovrebbero partire fuori ma uno di loro due potrebbe soffiare il posto a Cyprien facendo arretrare Bernabè in mediana.Napoli-Parma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o ancora il TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Parma in tv sul canale numero 215 di Sky (DAZN 2) attivando Zona DAZN.

I telecronisti DAZN di Napoli-Parma saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Cyprien; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.