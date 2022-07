"Kim ha giocato in campionati differenti dal nostro ma è un giocatore da Napoli, da Champions League". Parola di Luciano Spalletti, indizio concreto di mercato. Dopo aver salutato Kalidou Koulibaly, il Napoli ha individuato nel sudcoreano Kim Min-jae l'uomo giusto per occupare la casella lasciata vuota dal senegalese, almeno a livello numerico.



LA SITUAZIONE - Gli azzurri hanno un accordo con il difensore del Fenerbahçe, che non si sta allenando con i turchi visto il momento caldo sul fronte mercato. Sul classe '96 c'è però anche il Rennes che, ha invece un accordo di massima con il club di Istanbul. Al momento, la partita resta aperta: Kim ha messo i partenopei in cima alla lista delle preferenze, ma il Rennes non ha intenzione di mollare.



QUESTIONE DI CONTI - L'obiettivo del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di arrivare al difensore spendendo 15 milioni, con uno sconto rispetto al valore della clausola del sudcoreano, che il Fenerbahçe ha fissato a 20 milioni. Giorni decisivi per la stretta: Spalletti attende il suo giocatore da Champions.