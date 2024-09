Getty Images

Napoli, problema muscolare per Meret: cambio immediato contro la Juventus, le condizioni

Redazione CM

6 minuti fa



Forte preoccupazione in casa Napoli, durante questa sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, contro la Juventus all’Allianz Stadium. Poco dopo la mezzora di gioco, infatti, è appena giunta una pessima notizia: Antonio Conte dovrà rinunciare ad Alex Meret. Il portiere azzurro ha subito un infortunio di carattere muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco.



INFORTUNIO - L’estremo difensore dei partenopei ha cominciato ad accusare una noia muscolare intorno al 26’, quando ha iniziato a massaggiarsi la coscia e ha messo in allerta lo staff tecnico e medico del Napoli. Una problematica che, evidentemente, si è acuita con il passare dei minuti e che hanno costretto Meret ad alzare bandiera bianca. Al 35’, infatti, dopo qualche minuto di riscaldamento, Conte ha sostituito il proprio portiere con Elia Caprile, all’esordio in maglia azzurra, giocandosi così il primo slot per a disposizione per i cambi. Seguiranno aggiornamenti per capire se e quando Meret sarà sottoposto ai canonici esami strumentali di rito per comprendere l'esatta entità del problema fisico.