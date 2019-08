Il Napoli non ha ancora abbandonato il sogno di arrivare a James Rodriguez, fortemente voluto da Carlo Ancelotti. E lo stesso colombiano ha più volte strizzato l'occhio alla Serie A e alla maglia azzurra in questi ultimi mesi. Perché ormai considera chiusa la sua avventura al Real Madrid ed è alla ricerca di nuovi stimoli che il suo mentore, Ancelotti, promette di fornirgli.



MENDES AL LAVORO - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jorge Mendes continua a lavorare senza sosta per aprire uno spiraglio nel muro alzato dal Real Madrid. Perché Florentino Perez non vuole perdere il giocatore in prestito, ma il tempo corre veloce e il rischio di trovarsi in casa un esubero di lusso con stipendio stellare si fa sempre più concreto. Ecco perché De Laurentiis continua a puntare sulla strategia dell'attesa, che alla lunga può mettere con le spalle al muro i blancos. Questo e il lavoro incessante di Mendes, che spinge per portare il giocatore a Napoli. Questione di tempo ed occasione, e l'orologio può essere davvero il migliore alleato del Napoli.