Il Napoli domani affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia in vista della venticinquesima giornata di Serie A. Oggi gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno per preparare la sfida. Ecco il report della sessione mattutina con le ultime sulle condizioni di Osimhen, Manolas, Petagna e Lozano:



La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una prima fase di torelli e riscaldamento. Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti e chiusura con esercitazione su calci piazzati. Petagna ha svolto terapie e tabella personalizzata in palestra. Per Osimhen lavoro individuale in campo. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Manolas ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo.