La copertina è tutta loro, che a suon di gol e di un'intesa pazzesca lì davanti hanno centrato il sogno che rincorreva una città intera da tanto, troppo tempo. Finalmente adesso ci siamo e loro possono accogliere l'abbraccio dei tifosi. Da un lato l'uomo più pagato della storia del Napoli, ovvero Osimhen, che si è lasciato alle spalle gli infortuni dei primi due anni ed è venuto fuori mostrando tutto il suo valore. Dall'altro la sorpresa, Kvaratskhelia, arrivato in sordina sostituendo il capitano Insigne, roba sicuramente non da poco. Ed è riuscito ad imporsi incantando per una stagione intera.I migliori in Serie A sia per gol che per assist.e manca ancora un mese al termine del campionato. Una scommessa, per quanto riguarda l'esterno georgiano, vinta ampiamente da Giuntoli. Un investimento, assolutamente ben riuscito, invece, per quanto riguarda il bomber nigeriano.- Prestazioni che non passano inosservate, chiaramente. I top club iniziano a muoversi e a sondare il terreno. In primis perPer un'offerta irrinunciabile De Laurentiis sarebbe forse disposto a privarsi del suo bomber. Club interessati non mancano, tra Bayern Monaco, PSG e Manchester United su tutte che osservano con grande attenzione. Contratto in scadenza nel 2025, quindi potrebbe essere l'ultima estate utile per incassare una cifra record, a meno che non scatti un rinnovo di cui si parlerà a fine stagione.e con un contratto ancora tanto lungo. Per il momento Napoli e il Napoli si godono la festa scudetto e la coppia del gol,