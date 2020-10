Manca soltanto l'annuncio ufficiale per il trasferimento dal Chelsea al Napoli del centrocampista francese Tiemoué Bakayoko (ex Milan e Monaco), che ieri ha superato le visite mediche a Roma. In uscita l'attaccante polacco Milik per ora non ha accettato né Valencia, né Fiorentina. Ounas è conteso da Torino, Verona e Sampdoria; Llorente da Benevento, Elche e Sampdoria; Luperto da Crotone (in vantaggio) e Genoa; Ciciretti andrà al Chievo, invece Malcuit dovrebbe restare nonostante il pressing del Parma.