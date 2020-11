L'avvio di stagione per ilpuò considerarsi positivo. Questa sosta per le Nazionali a qualcuno serviva sicuramente per rifiatare, anche se ben 16 giocatori (incluso Milik) sono partiti per rappresentare i propri Paesi. È successo ciò che non ci si auspicava, ovvero loanche importanti per Gattuso. Ora in vista c'è il prossimo impegno di campionato contro il Milan e l'allenatore calabrese deve fare i conti con le assenze.- Il primo a fermarsi è statoL'attaccante nigeriano ha subito la lussazione della spalla destra, confermata dagli esami effettuati nel primo pomeriggio e dalMa c'è anche, che non è potuto scendere in campo contro la sua Colombia a causa di un problema muscolare. Si aggiunge la positività al Covid-19 di. Infine non è al meglio, che ieri si è fermato per un forte attacco influenzale.- Appurata l'assenza certa di, l'obiettivo è quello di recuperare almenoper il Milan. Le possibilità ci sono tutte. Discorso differente va fatto per. L'estremo difensore colombiano rientrerà a Napoli e solo in quel momento saranno valutate le sue condizioni.tra infermeria, stanchezza post Nazionale e soprattutto considerando il fatto che avrà il gruppo al completo solo venerdì.