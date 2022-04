Successo gran livello per il Napoli che strappa tre punti in un campo difficile come quello di Bergamo. 1-3 contro l'Atalanta che porta le firme di Insigne, Politano ed Elmas.



Vittoria e testa della classifica, in attesa del Milan che scenderà in campo domani contro il Bologna. Tuttavia, Spalletti non può essere contento al 100%. In vista del prossimo impegno contro la Fiorentina, in programma tra sette giorni al Maradona, mancherà Anguissa. Il centrocampista era diffidato, è stato ammonito a 5' dalla fine e salterà così la gara contro la Viola.