Napoli, spavento Osimhen con la Nigeria: fuori in barella, poi torna in campo

Minuti di paura per il Napoli e per la nazionale della Nigeria, durante la sfida valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa che ha visto Victor Osimhen e compagni affrontare l'Angola per un posto tra le migliori quattro del continente. La sfida, vinta per 1-0 dalle Eagles grazie a un gol dell'atalantino Ademola Lookman, ha però riservato attimi di gelo per Osimhen, uscito dal campo in barella.



L'EPISODIO - Inevitabilmente preso di mira dalla difesa dell'Angola, Osimhen ha fatto a sportellate per gran parte del match, reggendo però bene il confronto e vedendosi annullare anche un gol per fuorigioco. Tutto bene, fino a quando al minuto 90 il bomber del Napoli si è accasciato a terra costringendo lo staff medico ad intervenire portandolo fuori dal campo in barella.



NULLA DI GRAVE - Il nigeriano, per la gioia di chi segue interessato la Coppa d'Africa, è poi riuscito a ritornare regolarmente in campo qualche minuto dopo, tranquillizzando tutti. Il ct José Peseiro ha però deciso di sostituirlo ugualmente al 94', mandando in campo l'attaccante del Trabzonspor Paul Onuachu. L'impressione è che si sia trattato solo di uno spavento e che per Osimhen non si tema un infortunio di seria entità. La situazione Osimhen, in ogni caso, andrà monitorata.