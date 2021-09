Il colpo dell'estate in casa Napoli porta il nome di Anguissa. Il centrocampista camerunense da quando ha messo piede in campo per la prima gara contro la Juventus si è sempre reso protagonista di prestazioni superlative mostrando fisicità, intensità e anche qualità.



Anguissa è arrivato a Napoli in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Oggi l'intenzione è quella di riscattare il giocatore e De Laurentiis proverà a farlo già a gennaio. Cercherà di ottenere uno sconto rispetto ai 15 milioni previsti. Il club azzurro sarebbe disposto a pagare subito 10 milioni di euro per ottenere il giocatore a titolo definitivo. Da capire la posizione del Fulham. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.