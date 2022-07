Il nome più forte che viene accostato al Napoli nell'ultimo periodo è quello di Paulo Dybala. L'ex Juve da dieci giorni è un calciatore svincolato e ancora non c'è stato lo scatto decisivo per la firma con un nuovo club.



Ieri il ds Giuntoli ha cercato di allontanarne le voci dicendo, una piccola bugia che fa parte del mercato: "Non abbiamo mai parlato con lui". Dybala però non è solo una suggestione ma un'opportunità che De Laurentiis prova a cogliere. I contatti con l'entourage dell'argentino ci sono, così come il lavoro sottotraccia da parte del Napoli con il presidente che vuole il colpo teatrale per infiammare la piazza. Non è un'operazione facile, ma gli azzurri procedono a fari spenti contando sul fatto che le pretese economiche di Dybala potrebbero abbassarsi con il passare dei giorni. Lo riporta il Corriere della Sera.