Napoli, tegola Buongiorno: infortunio in allenamento, c'è frattura lombare!

Arrivano pessime notizie in casa Napoli., leader di una difesa solidissima fino a questo momento. L'ex Torino tiene in apprensione Conte e tutti i tifosi azzurri e si preannuncia uno stop da non sottovalutare.- Questo il comunicato da parte del sito ufficiale della SSC Napoli:. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital,Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione".

- Stando alle prime indiscrezioni, si parla di almeno un mese-un mese e mezzo di stop per Buongiorno.