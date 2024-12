Il Napoli vuole Francesco Pio Esposito: pronta offerta shock per l'Inter

Ilha messo nel mirinoe dal capoluogo campano assicurano:Gli azzurri sono convinti di tornare sul mercato a gennaio per regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte, per il presente e per il futuro, e tra i profili maggiormente osservati c'è quello dell'attaccante classe 2005, il più piccolo dei fratelli Esposito, di proprietà dei nerazzurri ma in prestito allo Spezia, con cui sta disputando un'ottima stagione in Serie B.- A riferire la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis puntano con forza il baby gioiellino. Anzi, il numero uno azzurro sarebbe proprio pronto a fare follie.

"Il manager Giuffredi in queste ore è in missione all'estero. Ma quando tornerà troverà Manna ad attenderlo: perché De Laurentiis non si arrende ed è pronto a fare follie per Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei tre fratelli di Castellammare di Stabia", si legge sul giornale.- Non solo, Giuffredi avrebbe anche sondato l'Inter per sapere la valutazione dell'attaccante 19enne e la risposta sarebbe stata secca: "". Anche perché, come raccontavamo su Calciomercato.com alcuni giorni fa, la società milanese starebbe valutando un rinnovo con adeguamento del contratto al termine della stagione.

L'INTER SI COCCOLA FRANCESCO PIO ESPOSITO

- La risposta dell'Inter non avrebbe scomposto il Napoli, consapevole di dover fare un'offerta shock per smuovere i nerazzurri. E, riporta Il Mattino,- Nella stagione 2024/25 Francesco Pio Esposito ha collezionato. A questo si aggiunge l'apparizione in Coppa Italia contro la Salernitana.