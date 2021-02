Nella sfida di domenica contro l'Atalanta Victor Osimhen ha fatto spaventare un po' tutti. L'attaccante nigeriano ha battuto la testa per terra dopo una caduta e ha perso i sensi. Fortunatamente si è ripreso dopo qualche minuto, ma è stato necessario tenerlo sotto osservazione durante la notte stesso a Bergamo.



Gli esami in seguito al trauma cranico hanno escluso problemi di alcun tipo, a partire dalla visita neurologica fino a quella cardiologica. L'allarme è rientrato però in casi del genere bisogna andarci cauti, serve riposo assoluto. Il Corriere dello Sport oggi scrive sui tempi di rientro di Osimhen che potrebbero arrivare fino a quattro settimane.