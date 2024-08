Napoli, UFFICIALE: Gaetano è un nuovo calciatore del Cagliari. Cifre e dettagli

Getty Images

Tutto è bene quel che finisce bene. Bentornato a casa, Gianlu



Il comunicato ➡️ https://t.co/aFD4YBu6oq pic.twitter.com/MjaIG8yKFj — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 30, 2024

Ultime operazioni di calciomercato che vedono coinvolto in maniera molto intensa il Napoli. Gli azzurri non solo lavorano per quanto riguarda le ultime entrate, ma c'è anche qualche calciatore da dover piazzare. Uno di questi è Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000 era finito fuori dai giochi, salvo essere reintegrato negli ultimi dieci giorni. Prima della sua partenza, con il Cagliari che lo aspettava ormai da tempo.- Il primo passo social è stato fatto da parte del Cagliari che ha pubblicato un video di una scena del film di Massimo Troisi "Ricomincio da tre" in cui il noto attore Lello Arena chiama a gran voce Gaetano. Un po' come stavano facendo i tifosi rossoblù nell'ultimo periodo.- Dopo un lungo tira e molla, anche per un discorso economico, Napoli e Cagliari hanno trovato l'intesa per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Ecco l'addio da parte del club: "Il Napoli saluta con affetto Gianluca Gaetano per gli anni in azzurro caratterizzati dalla grande passione e dal massimo impegno. Il centrocampista si trasferisce al Cagliari con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Nel suo percorso al Napoli, Gaetano ha cominciato con le giovanili per poi esordire in serie A con la prima squadra il 12 maggio 2019 contro la Spal. Per lui 31 presenze e 2 gol, tra cui il 3-1 all’Inter allo Stadio Maradona nella stagione del terzo scudetto. Grazie Gianluca e in bocca al lupo per la nuova avventura".