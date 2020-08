Con la stagione 2020/21 alle porte è tempo di organizzare al meglio la rosa. Il Napoli nel dettaglio si organizza per sistemare il reparto difensivo su tutti, dato che ci sono tante incertezze per quanto riguarda il mercato in uscita.



Tra i difensori in uscita c'è sicuramente Sebastiano Luperto. Il difensore ex Empoli non rientra tra le primissime scelte di Gattuso che quest'anno gli ha preferito anche Di Lorenzo adattato centrale di difesa. Secondo quanto riportato da Il Mattino già questa settimana alcuni club di Serie A sarebbero pronti ad affondare il colpo per acquistare lo stesso Luperto. Il giocatore, dalla sua, è disposto a trasferirsi ma solo a titolo definitivo.