Il Napoli guarda al mercato del futuro con l'obiettivo di non farsi trovare impreparato. Il club campano sa che potrebbero arrivare offerte monstre per Victor Osimhen e, in quel caso, verrebbero prese in considerazione costringendo però il club a tornare sul mercato non più alla ricerca di un bomber di scorta, ma di un titolare "da Champions". Per questo fra i nomi da tenere in consdierazione c'è anche quello dell'ex-Roma Patrick Schick che con il Bayer Leverkusen in Germania è tornato ad alti livelli.