Secondo quanto riferisce TuttoSport, Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere al Torino di non alcuna intenzione di cedere Simone Verdi: "ADL ha cambiato idea da almeno una settimana. Motivo: Ancelotti lo ritiene un rinforzo utile per il turnover (formalmente Verdi è un panchinaro, si sa). Cairo, comunque, ci ha di nuovo provato. Ma il muro del Napoli è rimasto su. Se effettivamente anche stamane il Napoli non farà aperture su Verdi, il Toro farà di tutto (diciamo così) per arrivare in tempo utile al marocchino, come appunto ha cominciato già a fare ieri notte (è una pazzesca corsa contro il tempo, per il ds Bava). Costo dell’operazione: grossomodo 10 milioni più bonus (in tutto, insomma, circa 11 o 12). Terza scelta: Kamano, talento del Bordeaux (un po’ meno caro). Per Verdi, Cairo offre 10 milioni per il prestito e altrettanti per il riscatto obbligatorio nel 2021 (divisione a metà del ricavato col Napoli in caso di cessione nel biennio). Cairo sarebbe anche disposto a offrire un euro in più, come si dice. Ma a ieri sera il Napoli non mollava: «Non è più in vendita». Un bluff?, si chiedeva il patron granata. Intanto Bava doveva ovviamente mettersi ad accelerare per agganciare in extremis (quale via di uscita) appunto Idrissi (o Kamano, se mai saltasse anche il marocchino). Idrissi, ovviamente, è già pronto a dire sì. E con grande gioia.