Napoli-Verona, la MOVIOLA: non c'è rigore su Anguissa

18 minuti fa



La sfida dello stadio Maradona di Napoli tra la squadra di Antonio Conte e il Verona di Paolo Zanetti chiude la domenica della 20esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Napoli – Hellas Verona ore 20.45

Zufferli

Cecconi – Fontemurato

IV: Sacchi

VAR: Ghersini

AVAR: Marini



53' - Intervento in scivolata di Coppola, in area di su Anguissa, ma il difensore colpisce pienamente la palla: Zufferli fa continuare e fa bene, il camerunense non protesta.