Napoli, Zielinski escluso dalla Champions: c'entra una pec dell'Inter

Piotr Zielinski è diventato un vero e proprio caso. Il centrocampista polacco si prepara a dire addio al Napoli dopo otto stagioni, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e nel suo futuro c'è l'Inter. A fine stagione vestirà la maglia nerazzurra, accordandosi tra qualche giorno con il suo prossimo club. Intanto però c'è da disputare una seconda parte di campionato (non di Champions League) ancora con il Napoli, perché resta a disposizione di Walter Mazzarri, ma con molta meno possibilità di essere a lanciato in campo. Un po' per le prestazioni sottotono e un po' per qualche infortunio, che sia realmente fisico o di mercato. Fatto sta che domenica non dovrebbe essere a disposizione in vista del match contro il Verona.



RETROSCENA CHAMPIONS - La notizia della giornata di ieri è quella dell'esclusione dalla lista Champions del Napoli. Zielinski, infatti, non è stato inserito tra i calciatori che affronteranno le fasi finali (il Barcellona agli ottavi) nella massima competizione europea. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti tifosi ma che ha un messaggio abbastanza chiaro. Intanto spunta un evento che ha inciso nella decisione del club partenopeo di tenerlo fuori da questa lista e, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe una pec inviata dall'Inter. Questa pec ufficializza l'apertura della trattativa tra le parti per il passaggio a Milano dal prossimo anno.