Sei punti in tre giorni e otto gol segnati.Quattro reti all’Udinese e altrettante al Lecce hanno ridato al campionato una regina indiscussa che ha trovato il modo di giocare di nuovo al calcio ma soprattutto di vincere. Ed ecco che gli azzurri sono in piena zona Champions, con gli stessi punti della Juventus ma con la consapevolezza di poter lottare ancora per il titolo.. Le prestazioni e i risultati con Lazio, Genoa e Bologna avevano illuso la concorrenza ma come detto il Napoli si è svegliato al momento opportuno. Alla vigilia del big match di Champions con il Real Madrid. Nel frattempo non si è fatto mancare niente.Prima di sfidare i friulani al Maradona era scoppiata la grana Osimhen. Un Tik Tok della società aveva disturbato l’attaccante che per ripicca aveva tolto tutte le foto con la maglia azzurra dai suoi social. Contestualmente il suo manager Calenda aveva scritto un post dove attaccava il club e addirittura minacciava di adire per vie legali. Intanto il bomber veniva convocato contro l’Udinese e segnava pure. Poi dalla Nigeria sono arrivate accuse di razzismo.. Subito dopo, però, le dimissioni del social media executive della società Alesso Fortino. Che a quanto pare non riguardano il caso Osimhen ma erano già state programmate. Chissà. Intanto contro il Lecce il numero 9 azzurro segnava un altro gol. La speranza adesso è che tutto venga messo a tacere per concentrarsi sul calcio giocato. Poi se a fine stagione Victor se ne vorrà andare via nessuno lo tratterrà.Ecco, dunque, la Champions. Garcia, dopo aver rimesso a posto il Napoli campione, vorrebbe il grande colpo con il Real Madrid per poter svoltare definitivamente.Non sarà facile anche perché Carletto Ancelotti, ex di turno, in Europa non fa sconti a nessuno. Sa, però, che l’impegno non sarà dei più facili. Certo il Napoli si presenta con una difesa ancora in emergenza. Sono out sia Rrahmani che Juan Jesus e quindi al centro del reparto ci saranno di nuovo Ostigard e Natan.Si spera che la davanti un Kvaratskhelia in grande spolvero e un Osimhen un po’ più tranquillo possano fare la differenza. Amen…