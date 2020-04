e il club campione di Germania ritiene di aver individuato indello Schalke 04 il suo degno erede per il futuro. Stessa provenienza calcistica, caratteristiche tecniche e atletiche simili, ma lo strappo che si sta producendo tra uno dei portieri più forti di sempre del calcio tedesco e il Bayern rischia di lasciare strascichi pesanti nello spogliatoio.- ": ho 34 anni e non so come sarà quando ne avrò 39, è utopico chiedere così tanto al club. Ogni conversazione avuta con il club è stata condotta in massima sicurezza, non è mai uscito nulla. Eppure adesso...". Una frecciata in piena regola ai vertici del club, accusati di aver dato in pasto ai giornalisti i dettagli sullaper chiudere la carriera in Baviera. Il segno di uno scollamento difficilmente ricomponibile ma che alimenta parecchi dubbi sul futuro ad alto livello dell'ex numero 1 della Mannschaft.- Che non accetta la possibilità di essere messo da parte dopo 373 partite e che ha pubblicamente criticato la scelta di puntare su Nubel: "Il fatto che Nubel abbia firmato con il Bayern è assolutamente irrilevante per quanto riguarda il mio prolungamento di contratto".. E che alla base anche del sorpasso nelle gerarchie in nazionale compiuto dal collega-rivale Ter Stegen. Una serie di circostanze che, messe assieme, non rendono semplice un ricollocamento in una grande squadra europea in caso di separazione dal Bayern.- Neuer ha compiuto da poco 34 anni,o di puntare su un calciatore così "ingombrante" per il futuro., alla ricerca di una soluzione affidabile dopo i troppi alti e bassi di Kepa, mentre- nonostante il suo forte legame col nostro Paese, dove ha pure deciso di celebrare le proprie nozze. E' stato senza dubbio tra i migliori portieri al mondo tra nella prima parte degli anni Duemila, contribuendo a rivoluzionare il ruolo con un'interpretazione molto partecipativa e le sue frequenti scorribande lontane dall'area di rigore. In rotta col Bayern Monaco e un futuro tutto da scrivere, questo è il declino di un autentico numero uno.