Torna a vestire la maglia del PSG e segna, un gol decisivo, in rovesciata. Neymar, dopo la magia contro lo Strasburgo, ha parlato così della sua situazione a Parigi: “Tutti sanno che volevo andarmene. L’ho detto e lo ripeto. Non voglio scendere nel dettaglio, adesso la questione è chiusa. Sono un giocatore del PSG e darò tutto in campo. Non ho niente da dire ai miei tifosi, se vogliono fischiare, lo facciano, sono liberi di farlo. È come se giocassi tutte le partite in trasferta, lo so”.