Dopo il pareggio arrivato in Montenegro, gli Azzurrini cercano di ripartire per centrare la qualificazione all'Europeo Under 21 nel gruppo F. Tra i temi della vigilia, il tecnico si è soffermato sul momento vissuto dalla Nazionale maggiore:Nicolato ha mostrato soddisfazione per il "salto" di alcuni dei suoi ragazzi, come Tonali e Raspadori, in rampa di lancio nella sfida di domani contro la Turchia: "Ci gratifica molto, gratifica tutto il Club Italia. Tanti giudicano solo i risultati, se ci qualifichiamo all’Europeo e quanta strada facciamo, ma nella mia analisi c’è molto più spazio sul lavoro di preparazione di un giocatore per la Nazionale maggiore"."L’approccio alla partita va migliorato, del resto non lo avevamo mai sbagliato prima del Montenegro. Che poi ci fossero tutte le condizioni per essere vulnerabili, dal contesto emotivo all’avversario e all’ambiente, non possiamo negarlo. Ma non devono essere scuse. Sicuramente è un aspetto che non voglio che sbagliamo. Ho lavorato in questo senso, è stata una delle priorità. Dobbiamo essere più presenti in mezzo al campo, svuotare di meno la mediana, aiutare i nostri attaccanti. Abbiamo preparato dei movimenti per fare più densità nella zona centrale, per avere più appoggi vicini e aumentare il volume di gioco offensivo".