Niente Juventus: Coppola a un passo dal Brighton

Si decide il futuro del difensore centrale classe 2003 di proprietà dell', impegnato in questi giorni con l'Italia nelle qualificazioni Mondiali (in campo per 90' contro la Norvegia nella rovinosa sconfitta degli Azzurri a Oslo, che ha portato all'esonero del ct Luciano Spalletti). Dopo settimane di abboccamenti con i bianconeri, che accarezzavano la possibilità di ingaggiare il 21enne in vista del Mondiale per Club, i Seagulls hanno affondato e sono arrivati alla linea del traguardo.

- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, ilha presentato un'offerta ufficiale al Verona per Coppola:, questa la proposta dei Seagulls.Le parti sono ormai alle ultime battute della trattativa e stanno definendo i dettagli dell'operazione che porterà il difensore in Premier League.- In questa stagione Coppola ha collezionato(più una in Coppa Italia) realizzando, uno contro il Parma alla 16esima giornata di campionato e uno contro il Lecce alla 36esima.