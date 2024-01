Niente Milan, Kalimuendo a un passo dall'Eintracht

Il Milan era fra i club che lo stavano seguendo in vista di un colpo in attacco che al momento è soltanto rimandato alla prossima estate. Arnaud Kalimuendo non sarà però più una pista percorribile perché il centravanti classe 2002 del Rennes è a un passo dal dire addio alla Ligue 1 per approdare in Bundesliga.



Da tempo l'Eintracht Francoforte sta lavorando su di lui e nelle ultime ore ha trovato un principio d'accordo con il club francese per un trasferimento immediato in Germania. L'operazione si strutturerà in prestito oneroso con obbligo di riscatto per circa 23 milioni di euro complessivi e il giocatore sta spingendo per chiudere l'affare.