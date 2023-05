, soprattutto sul secondo calcio di rigore, il nigeriano ha sbagliato il primo (procurato da Lobotka) e realizzato quello per fallo di Gonzalez su Kvaratskhelia.Perciò si sono visti Gollini in porta e Ostigard centrale accanto a Min-Jae Kim, a centrocampo Demme ed Elams, davanti Lozano e Raspadori ad affiancare Osimhen. Purtroppo il messicano si è infortunato alla fine del primo tempo e, all’inizio del secondo, Spalletti ha provveduto ad altre due sostituzioni, oltre a quella dell’inserimento di Kvaratskhelia. Dentro Lobotka per Demme e Zielinski per Raspadori.(59 per cento di possesso palla),Gollini, bravissimo, ha sventato due volte su Jovic, la prima di testa e la seconda di piede. In quest’ultimo caso a dare via libera al viola era stato Ostigard, inciampato tra le primule, avrebbe scritto Gianni Brera.(ma alto e sull’esterno della rete), senza impensierire mai Terracciano. Il quale le preoccupazioni se le è date da solo, all’inizio della ripresa, giocando, al limite dell’area, una palla avventata su Amrabat, anticipato da Lobotka.. Se Terracciano si è riscattato parando (addirittura due volte, la seconda su Di Lorenzo), Osimhen, che aveva calciato male dal dischetto, ha avuto il coraggio di ripresentarsi all’appuntamento a venti minuti dalla fine, quando Kvaratskhelia è stato toccato da Gonzalez.Osimhen questa volta ha fatto centro e il risultato è rimasto sigillato nonostante il clamoroso pareggio mancato da Gonzalez (una mezza sciagura) su assist di Venuti (entrato al posto di Dodo) e a quello, ancor più macroscopico, fallito da Kouamé messo solo davanti alla porta da Jovic, per me il migliore dei viola. Avrebbero meritato il pari, però non ne hanno fatto una tragedia.(tutta la settimana),, quinto nel campionato svizzero. Italiano ha alternato sapientemente titolari e secondo scelte (a parte Cabral, infortunato) perché, dopo la finale di Coppa Italia, vuole anche la prima finale europea della sua intensa vita da allenatore. In fondo, perdere nella città in amore (Napoli, appunto), non è esattamente un problema se, alla fine della stagione, si alzasse una coppa. Prospettiva tutt’altro che remota.