Il cognome è un biglietto da visita niente male, ma di legami di parentela nemmeno l'ombra. Del celeberrimo Juan Rodrigo Riquelme ha però lo stesso gusto per la giocata ad effetto, perché vive la vita e di conseguenza il calcio per quello che dovrebbe essere, un divertimento. E non può che essere così per un ragazzo di 19 anni che ha letteralmente stregato un allenatore del calibro di Diego Simeone e che per molti addetti ai lavori potrebbe essere la prossima stella dell'Atletico Madrid allevata in casa. Dopo i Koke, i Saul, i fratelli Hernandez o Thomas o, andando più indietro con la memoria, come Fernando Torres.



TALENTO E CHOLISMO - Trequartista, impiegabile anche come attaccante esterno, Roro, come viene soprannominato da sempre, cresce calcisticamente al Saragozza e al Rayo Vallecano, prima di essere individuato e pescato dagli osservatori dell'Atleti all'età di 10 anni. Difficile rimanere insensibili alle qualità purissime di questo ragazzo, che ha rubato l'occhio del Cholo pure per il suo grande dinamismo e per la personalità mostrata durante il precampionato svolto regolarmente con la prima squadra. Si è goduto il momento appieno Riquelme, prendendosi la scena nell'amichevole contro il Numancia o, meglio ancora, nel match contro le stelle della MLS a Orlando, nel quale ha deliziato la platea con giocate di alte, come l'assist di tacco con cui ha mandato in porta Marcos Llorente.









NUOVO GRIEZMANN - Ne ha fatti di passi avanti da quando, a soli 3 anni, ha iniziato il suo rapporto d'amore col calcio, ispirato dal fratello maggiore Alejandro, che a sua volta ha avuto un breve percorso tra le fila dell'Atletico Madrid. Oggi, gli idoli a cui guardare si chiamano Morata, Diego Costa, Correa o quel Joao Felix, che con un solo anno in più vale già quasi 130 milioni di euro ed è già una certezza della formazione di Simeone. Secondo gli addetti ai lavori, Rodrigo Riquelme ha colpi alla Griezmann, ma né lui né il Cholo vogliono mettersi e mettere fretta, perché è breve il passo dagli elogi al ritorno nell'anonimato. Lo ha capito da solo, promettendo a papà José Manuel di portare avanti la carriera universitaria parallelamente. Per adesso c'è solo un cognome che promette scintille, ma Simeone ha già preso nota: occhio a Rodrigo Riquelme.