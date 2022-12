Non solo i rientri di Paul Pogba, Federico Chiesa e Angel Di Maria, a Juventus alla ripresa potrà contare di nuovo anche su SamuelLui, la freccia classe 2003, che per un piccolo spezzone di questo inizio stagione si è preso la scena, diventando un fattore preziosissimo per Massimiliano Allegri. Era il momento più complesso per la Juventus, a fine ottobre, con pochi giocatori a disposizione, tanti giovani in campo e le tante difficoltà della squadra di