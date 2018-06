Nuno Gomes, ex attaccante di Fiorentina e Portogallo, parla a Tele Radio Stereo di Piccini, terzino dello Sporting Lisbona accostato alla Roma: "Ho sentito che è stato accostato alla Roma, si dice che possa rientrare in Italia visti i problemi che lo Sporting ha avuto nell'ultimo periodo. Ha fatto una bella stagione e ha giocato quasi sempre titolare, gli ultimi mesi però sono stati difficili per tutti. Ci sono altri calciatori che hanno rescisso il contratto e Piccini è uno di quelli che può lasciare il Portogallo".